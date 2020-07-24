К госгранице РФ со стороны Черного моря вновь приближался самолет ВМС США

Об очередном инциденте, связанном с попыткой пошпионить со стороны американских военных, рассказали в пятницу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации (НЦУО).

Согласно сообщению российских военных, 24 июля 2020 года средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для ее перехвата в воздух был незамедлительно поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, после чего идентифицировал его как американский самолет-разведчик ВМС США Р-8А "Посейдон".

"После разворота американского самолета-разведчика российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - подчеркнули в НЦУО.

Военные также рассказали, что весь полет нашего самолета Су-27 проходил "строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

"Нарушения государственной границы России допущено не было", - заключили в НЦУО.

Напомним, днём ранее в небе над Черным морем произошёл схожий инцидент. Сегодня Минобороны опубликовало видео перехвата российским истребителем американского самолета-разведчика.