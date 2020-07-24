Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей

Кабинет министров направит пять миллиардов рублей на поддержку молодых семей для улучшения их жилищных условий.

"Речь идет о компенсации 35 процентов стоимости жилья молодым семьям с детьми, и в первую очередь - многодетным", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Подписанное постановление позволяет им использовать выплату на покупку и строительство жилья не только эконом-, но и более высокого класса или на рефинансирование ипотеки.

Это, рассчитывают в правительстве, поможет решить квартирный вопрос более чем 15 тысячам молодых семей.