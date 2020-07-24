Кабмин направит в регионы помощь в объеме 100 миллиардов рублей

Правительство направит в регионы второй транш помощи в объеме 100 миллиардов рублей, чтобы компенсировать снижение их доходов из-за распространения коронавируса.

"В нем размер дотации будет определен не по объему потерь, а по социально-экономической ситуации. В регионы, где она наиболее сложная, направим больше средств", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он также сообщил, что регионам предоставят дополнительно около 20 миллиардов рублей для поддержки граждан, потерявших работу, в том числе выплаты в полном объеме пособий по безработице. "Важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства", - подчеркнул премьер.