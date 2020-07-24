Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил особый порядок работы сферы туризма и гостиничного бизнеса, который будет действовать до конца следующего года.

С момента публикации постановления, разъяснил его премьер на заседании правительства, туроператоры в течение двух месяцев обязаны либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца 2021 года. Такая же схема предусмотрена для гостиниц при отказе клиента от брони.

- А тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и людям старше 65 лет туроператоры и отели обязаны вернуть деньги в течение 90 дней, - подчеркнул председатель правительства.