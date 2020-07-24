Как будут возвращать деньги за аннулированные туристические поездки

Вернуть деньги за аннулированную туристическую поездку или перенести ее смогут граждане, оплатившие тур частично или полностью не позднее 31 марта 2020 года. Такой порядок предусмотрен подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлением правительства.

Туроператор в течение 60 календарных дней обязан направить турагенту или напрямую туристу уведомление о возможности переноса поездки. Турагент доводит информацию до граждан в течение одного рабочего дня.

Если уведомление в этот срок не направляется, то туроператор должен вернуть клиенту деньги не позднее 31 декабря 2020 года. Получив уведомление, турист вправе отказаться от переноса поездки. Тогда туроператор возвращает средства не позднее 31 декабря 2021 года.

Если клиент согласен перенести поездку, то ему должны предложить равнозначный тур: с теми же услугами по перевозке, маршрутом, местом нахождения гостиницы и ее категорией, питанием. Сроки переноса определяются по соглашению сторон. Услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Если стоимость тура при этом увеличилась, то доплачивать ничего не придется. Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены.

Инвалидам, безработным, гражданам старше 65 лет и тем, кто находится на больничном более двух месяцев, деньги вернут в течение 90 дней с момента подачи заявления.

Кроме того, при всех случаях возврата туроператор должен будет заплатить проценты на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день - с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата.