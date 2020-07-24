КДК РФС сможет отменять желтые карточки, ведущие к пропуску игр

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, начиная со следующего сезона, сможет отменять ошибочные желтые карточки, которые приведут к дисквалификации.

Как сообщает пресс-служба РФС, такое решение было принято на состоявшемся в пятницу заседании исполкома организации. Таким образом, если футболист получит четвертую, восьмую и далее карточки в сезоне и решение арбитра будет ошибочным, то можно добиться отмены наказания и избежать пропуска следующего матча.

Ранее КДК РФС имел право отменять только предупреждения, которые были вынесены не тому игроку, а также ошибочно показанную красную карточку.