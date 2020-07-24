Киев обвинили в попытке затянуть процесс мирного урегулирования в Донбассе

Министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в намеренном затягивании процесса мирного урегулирования конфликта. Так полномочный представитель непризнанной республики в Минской контактной группе прокомментировала недавнее решение Киева о том, что Дополнительные меры по обеспечению прекращения огня вступят в силу только после подписания этих обязательств "нормандской четверкой".

"Практически пять месяцев крайне сложного и напряженного процесса переговоров ушло у нас на то, чтобы добиться от украинских представителей согласования и подписания четких обязательств по мерам обеспечения режима прекращения огня", - напомнила Никонорова. По ее словам, принципиально важным моментом было подписание данных обязательств со стороны Украины. Вместе с тем, Киев практически сразу аннулировал подпись своего представителя в контактной группе.

"Тем самым Зеленский буквально одной фразой отменил весь достигнутый с таким трудом в ходе минских заседаний прогресс в урегулировании конфликта. Можно только гадать, что случилось с желанием лидера Украины добиться мира в Донбассе, о котором он с таким энтузиазмом рассказывал во время своей предвыборной кампании", - сказала она.