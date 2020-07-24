Киномюзикл "Девушка из долины" в России выйдет сразу в Сети

Американский киномюзикл "Девушка из долины" (Valley Girl) выйдет в России 1 августа. Из-за пандемии коронавируса картина, минуя большие экраны, будет сразу показана на онлайн-платформах.

"Девушка из долины" современного образца - ремейк культового подросткового мюзикла 1980-х, главные роли в котором сыграли Николас Кейдж и Дебора Формен. В новой версии история любви, которую сравнивают с "Ромео и Джульеттой", представлена Джессикой Рот ("Сплетница", "Ла-Ла Ленд") и одним из самых многообещающих британских актеров Джошем Уайтхаусом.

По сюжету Руби только что рассталась со своим парнем. В роли Руби - Джессика Рот. Ее мама Джули (Алисия Сильверстоун) рассказывает историю своей юности, пришедшейся на бурные 1980-е. Именно тогда Джули, приличная девочка из хорошей семьи, переживающая кризис отношений с высокомерным спортсменом Микки, неожиданно встречает на пляже Лос-Анджелеса музыканта-панка Рэнди (Уайтхаус), в которого влюбляется, несмотря на то, что и друзья, и родители выступают против этих отношений.

Роль бывшего парня Джули - Микки - в фильме исполнил скандальный видеоблогер, с недавнего времени еще и боксер Логан Пол, прославившийся своими провокационными видео. Именно из-за них, в 2018 году с влогером разорвал контракт YouTube. Но тогда уже велась активная работа над "Девушкой из долины", релиз которой из-за скандала с Полом было решено перенести. "Девушка из долины" должна была выйти в широкий кинотеатральный прокат в мае 2020 года, но в итоге стала одним из первых американских релизов, который из-за пандемии коронавируса миновал большой экран и сразу же вышел на онлайн-платформах.

Между тем

Для любителей фильмов о нежных чувствах подростков 20 августа в прокат в кинотеатрах выходит мелодрама "Вечность между нами". Это также романтическая история о первой любви. Влюбленных подростков Райли и Криса разлучает автомобильная авария. Но благодаря необыкновенному дару Райли, у нее есть шанс хотя бы на короткое время вернуть любимого. Главные роли в картине исполнили звезда киновселенной "Люди икс" Александра Шипп и Николас Хэмилтон, известный по франшизе "Оно" и фильмам "Капитан Фантастик" и "Темная башня".