Китайский марсианский проект принесет пользу всему человечеству

В китайском проекте по исследованию Марса задействована стратегия "одного шага", т.е. благодаря одному запуску планируется выполнить целый ряд задач: совершить облет вокруг Марс, осуществить посадку на его поверхность и произвести изучение поверхности планеты. "Тяньвэнь-1" достигнет Марса в 2021 году, он максимально приблизится к планете, направит к ее поверхности марсоход, а затем продолжит исследования с орбиты. Это не только прорыв в развитии национальной космонавтики, но и уникальное событие в мировом освоении космоса.

Благодаря осуществлению целого ряда космических программ в последние годы, включая проект развертывания системы глобальной спутниковой навигации Beidou, проект "Чанъэ" и программы пилотируемых полетов, в Китае накоплен огромный опыт и сформирована необходимая технологическая база для исследования "огненной звезды", как называют Марс в Поднебесной. Если миссия "Тяньвэнь-1" пройдет успешно, это станет огромным скачком вперед в исследовании Марса.

Следующим шагом в китайской марсианской программе станет отправка возвращаемого зонда ориентировочно в 2030 году. Этот аппарат доставит обратно на Землю образцы марсианского грунта. К 2050 году ученые КНР рассчитывают отправить к Марсу пилотируемую миссию. Подготовка к ней уже ведется.

Инженерно-технологический прорыв является лишь фундаментом для исследований планеты, а конечная цель исследования Марса заключается в том, чтобы лучше понять место человечества во Вселенной и сам космос, в котором мы живем. И тем самым разрешить уже имеющиеся и вновь появляющиеся на нашей планете проблемы.

Китай всегда выступал и выступает за активное развертывание международного сотрудничества в космической области на основе равенства, взаимной выгоды, мирного использования и инклюзивного развития. На борту "Тяньвэнь-1" множество научных приборов, предоставленных Европейским космическим агентством, Национальным центром космических исследований Франции и Австрийским агентством по содействию исследованиям. Кроме того, помощь Китаю в области дальней космической связи оказала Аргентина. Можно сказать, что китайская миссия "Тяньвэнь-1" представляет собой яркий пример международного сотрудничества, а также является практической программой, способствующей формированию сообщества единой судьбы человечества.

В ближайшей перспективе мир ждет еще больше возможностей и проектов международного сотрудничества в деле освоения космоса и совместного развития, что будет способствовать общему прогрессу в области передовых технологий, и в конечном итоге принесет огромную пользу всему человечеству.