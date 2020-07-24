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24.07.2020 12:04
Рубрика: Общество

Команда ученых США начнет экспедицию в морскую пропасть "Зеленый банан"

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) объявило о начале годичной экспедиции в "Зеленый банан" - пропасть глубиной 130 метров на побережье Мексиканского залива во Флориде, расположенную в 50 метрах ниже поверхности моря.

Фото: iStock
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Команда ученых из Морской лаборатории Моте, Флоридского Атлантического университета, Технологического института Джорджии и Геологического общества США не знает, что их ждет в глубоком океане, но руководство NOAA выразило надежду, что исследователи обнаружат в пропасти "большое количество видов". "Голубая дыра может стать оазисом в бесплодном морском дне. В этих дырах могут находиться разнообразные биологические сообщества, включая кораллы, губки, моллюсков, морских черепах, акул и многое другое, - отмечается в заявлении. Эксперты полагают, что химический состав морской воды в пропасти является уникальным и, вероятнее всего, взаимодействует с грунтовыми водами и, возможно, слоями водоносного горизонта".

По мнению ученых, континентальном шельфе залива Флориды разбросаны бесчисленные голубые дыры. Все они различаются по форме, размеру и длине, что делает каждую экспедицию уникальной. В ходе экспедиции в сентябре 2019 года ученые обнаружили двух мертвых пилообразных рыбок на дне другой голубой пропасти, называемой "Дырой Амберджек". Спускаемый аппарат был развернут на дне "Дыры Амберджек" для сбора данных и образцов в течение более длительных периодов, чем это могут сделать дайверы. "Дыра Амберджек" расположена примерно в 34 метрах ниже поверхности, ее глубина составляет более 70 метров. В ходе этой экспедиции ученые отобрали пробы воды, четыре слоя отложений и обнаружили на дне двух упомянутых умерших пилообразных рыбок, находящихся под угрозой исчезновения.

Общество Наука

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