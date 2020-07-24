Компании смогут возместить расходы на маски и перчатки для сотрудников

Организации, потратившиеся на закупку средств индивидуальной защиты от COVID-19 для своих сотрудников, смогут компенсировать расходы за счет страховых взносов в Фонд социального страхования. Соответствующий приказ Минтруда прошел регистрацию в Минюсте, сообщает пресс-служба ведомства.

"На этот год мы добавили новые расходы в перечень мероприятий, которые могут быть профинансированы за счет страховых взносов в Фонд социального страхования, - сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. - Приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, тестирование сотрудников, приобретение бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей можно будет компенсировать из страховых взносов за 2020 год".

Размер компенсации ограничен 20% суммы взносов организации в 2019 году.

Пресс-служба Минтруда перечисляет статьи расходов, которые могут быть компенсированы за счет предназначенных Фонду социального страхования средств:

- приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, лицевых щитков, бахил, противочумных костюмов, одноразовых халатов;

- приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками;

- приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей, рециркуляторов воздуха;

- приобретение устройств для контроля температуры тела работника;

- проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

В ведомстве уточнили, что срок подачи заявлений о компенсации расходов в местный орган Фонда соцстраха продлен до 1 октября.