Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости, комментируя предложение госсекретаря США Майка Помпео создать альянс против Китая.
"Судя по всему, Трамп и его команда пытаются вернуть себе лидерство в президентской гонке за счет максимальной эскалации напряженности в отношениях с Китаем", - считает Косачев.
Единственный позитивный момент в этой ситуации - косвенное признание "администрацией Трампа бесперспективности разыгрывания в аналогичных целях российской карты", отметил он.
"Противостояние между США и Китаем, инициированное Вашингтоном по надуманным и явно политизированным мотивам, создает дополнительные угрозы международному миру и безопасности", - уверен Константин Косачев.
России, считает он, ни при каких обстоятельствах "не следует втягиваться в эту конфронтацию, тем более на американской стороне".