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24.07.2020 12:02
Рубрика: Общество

Кравцов: Результаты ЕГЭ по химии аналогичны прошлогодним

Текст: Ксения Колесникова
Предварительные результаты Единого государственного экзамена по химии аналогичны прошлогодним. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

- Результат ЕГЭ по химии абсолютно аналогичен результату прошлого года? Полностью совпадает. Там есть небольшая корреляция с результатом 2018 года, - рассказал Сергей Кравцов. - Нужно дождаться окончательных результатов. Школьники их получат, и я думаю, эта ситуация спадет.

Так он прокомментировал сетевые публикации о жалобах на то, что задания в ЕГЭ оказались якобы слишком сложными.

Напомним, ЕГЭ по химии прошел в России 16 июля. После этого в Сети стали появляться петиции с требованиями признать результаты ЕГЭ по химии недействительными из-за того, что задания якобы выходили за рамки школьной программы. В Рособрнадзоре эту информацию опровергли. Как сообщили в ведомстве, задания в ЕГЭ по химии имеют разный уровень сложности, но все они соответствуют школьной программе. При этом высокий уровень сложности рассчитан, прежде всего, на ребят, изучавших предмет на профильном уровне.

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