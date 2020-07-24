Кравцов: Результаты ЕГЭ по химии аналогичны прошлогодним

- Результат ЕГЭ по химии абсолютно аналогичен результату прошлого года? Полностью совпадает. Там есть небольшая корреляция с результатом 2018 года, - рассказал Сергей Кравцов. - Нужно дождаться окончательных результатов. Школьники их получат, и я думаю, эта ситуация спадет.

Так он прокомментировал сетевые публикации о жалобах на то, что задания в ЕГЭ оказались якобы слишком сложными.

Напомним, ЕГЭ по химии прошел в России 16 июля. После этого в Сети стали появляться петиции с требованиями признать результаты ЕГЭ по химии недействительными из-за того, что задания якобы выходили за рамки школьной программы. В Рособрнадзоре эту информацию опровергли. Как сообщили в ведомстве, задания в ЕГЭ по химии имеют разный уровень сложности, но все они соответствуют школьной программе. При этом высокий уровень сложности рассчитан, прежде всего, на ребят, изучавших предмет на профильном уровне.