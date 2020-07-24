Постановление правительства Ленинградской области от 24 июля 2020 года № 521 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 3 слова "Всеволожский", "Тосненский" исключить;

в графе 4 дополнить словами "Всеволожский, Тосненский, Тихвинский";

в графе 5 слово "Тихвинский" исключить;

строку 19 изложить в следующей редакции:

19. Предприятия общественного питания | Деятельность разрешена исключительно в летних кафе и на террасах (с использованием выносных столов) при условии использования до 50 проц, посадочных мест (расстояние между столами не менее 1,5 м) и при условии обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды | Деятельность разрешена при условии использования до 50 проц, посадочных мест (расстояние между столами не менее 1,5 м) и при условии обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды | Деятельность разрешена при условии использования до 50 проц, посадочных мест (расстояние между столами не менее 1,5 м) и при условии обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использования одноразовой посуды";

дополнить строкой 28 следующего содержания:

28. Деятельность спортивных организаций, тренировочных баз, в части проведения тренировочных мероприятий | Деятельность разрешена с общим количеством участников не более 50 человек без выезда спортсменов и рабочего персонала за пределы спортивных организаций, тренировочных баз, в период проведения сборов, при централизованном транспортировании спортсменов к месту тренировки, соблюдении методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0184-20. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года | Деятельность разрешена с общим количеством участников не более 50 человек при централизованном транспортировании спортсменов к месту тренировки, соблюдении методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0184-20. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года | Деятельность разрешена с общим количеством участников не более 50 человек при централизованном транспортировании спортсменов к месту тренировки, соблюдении методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0184-20. Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года";

в приложении 3 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в графе 3 слова "Всеволожский", ""Тосненский" исключить;

в графе 4 дополнить словами ""Всеволожский, Тосненский, Тихвинский";

в графе 5 слово "Тихвинский" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







