Лукашенко: Многие войны начинаются с уличных протестов

Хотя риски возникновения крупномасштабных конфликтов и участия в них Беларуси, по оценке военных экспертов, в настоящее время минимальны, всякие войны, по словам Александра Лукашенко, "сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов". Именно на этот аспект взрывоопасных ситуаций обратил внимание президент РБ, выступая 24 июля перед коллективом 5-ой отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, сообщает его пресс-служба. Он напомнил, что так было в целом ряде стран, включая Ливию, Ирак, Сирию.

"Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам необходимы, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть", - не исключает Лукашенко, сославшись в качестве примера на ситуацию в США.

Он обратил внимание, что главе Белого дома пришлось в некоторых штатах вывести армию на улицу. "То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если президент выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что, если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко", - полагает белорусский руководитель.

Говоря о воинских частях в Марьиной Горке и столичном Уручье, он обратил внимание, что они хорошо подготовлены, в том числе, "чтобы не допустить эскалации внутри страны".

Президент традиционно попросил секретаря Совета безопасности Андрея Равкова напомнить участникам встречи о положениях обновленной Военной доктрины, учитывающей особенности современных войн и конфликтов. "Мы три или четыре раза модернизировали Вооруженные Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. И в 2018 году была принята новая Военная доктрина. Она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше Отечество", - сказал верховный главнокомандующий.

В свою очередь секретарь СБ дал понять, что в современных условиях война, как правило, начинается "с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне". Поэтому, заявил Равков, "мы должны к этому быть постоянно готовы". Кстати, его выводы полностью разделяет и глава государства, констатируют местные обозреватели.