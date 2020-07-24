Марат Хуснуллин рассказал о подготовке ЖКХ к осенне-зимнему сезону

Вопросы подготовки сферы ЖКХ к осенне-зимнему сезону, создания комфортной городской среды и проблемы обманутых дольщиков обсудили на президиуме комиссии по региональному развитию под руководством вице- премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

- Мы обсуждаем очень важную тему - подготовку к осенне-зимнему периоду. Не секрет, что в ряде регионов износ коммунальной инфраструктуры достаточно высок. Регионам необходимо сконцентрировать все усилия по подготовке к следующему отопительному периоду в обязательном порядке. Мы в свою очередь прорабатываем возможные источники для оказания помощи регионам на подготовку к осенне-зимнему периоду", - сказал Марат Хуснуллин.

Он отметил, что собираемость платежей по ЖКХ, упавшая во время пандемии, начала восстанавливаться.

Напомнил вице-премьер и о необходимости улучшить качество городской среды в 1,5 раза:

- Эту работу надо продолжать, несмотря на все сложности. В этом году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируется благоустроить порядка 5 200 общественных территорий.

Отдельно остановился вице-премьер и на проблеме обманутых дольщиков:

- Обращаю внимание на очень некачественную подготовку документации по проблемным домам. Я регулярно получаю от губернаторов просьбы рассмотреть проблемные объекты в том или ином субъекте, но могу сказать, что часто эти просьбы не подкреплены готовым пакетом документов. Мы сегодня поставили проведение Набсоветов фонда дольщиков на поток, проводим их каждую неделю, поэтому готовьте документы, берите на себя обязательства оперативно достраивать дома, и мы будем выделять средства.