Матвиенко: Двое сенаторов больны коронавирусом

Два члена Совета Федерации не принимают участие в заключительном пленарном заседании весенней сессии по болезни, у них обнаружен коронавирус. Об этом сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Ситуация (с коронавирусом) улучшилась существенно, но она не закончилась. Поэтому, пожалуйста, я прошу всех соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К сожалению, у нас два человека сегодня отсутствуют по этой причине", - сказала она.

По словам сенатора Людмилы Нарусовой, ее коллега по комитету Алексей Александров находится в больнице с тяжелом состоянии. Она также обратила внимание, что не все гости Совета Федерации соблюдают масочный режим.

"Что касается масок, требования общие для всех. Я прошу обратить внимание аппарата на то, чтобы был более строгий контроль за всеми, кто приходит в Совет Федерации. И требование обязательного ношения масок, замечание справедливое", - ответила на это Валентина Матвиенко.

Она также сообщила, что все посетители здания Совфеда, включая членов правительства, обязательно проходят предварительное тестирование и обязаны носить маски.