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24.07.2020 14:02
Рубрика: Общество

Международные олимпиады для школьников пройдут дистанционно

Текст: Ксения Колесникова
Международные олимпиады для школьников традиционно проходят летом. Но 2020 год внес свои коррективы: большинство из них состоится в онлайн-формате, а некоторые перенесены на 2021 год.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тем не менее, российские школьники продолжают активно готовиться к международным олимпиадам. К примеру, 52-я Международная химическая олимпиада (IChO) состоится уже завтра, 25 июля, онлайн. Она будет включать один тур - теоретический. От практических экспериментов в этом году пришлось отказаться.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Задания все школьники выполнят на бумажных листах, которые сразу после окончания олимпиады будут отсканированы и отправлены на проверку. Вместе с участниками во время соревнования будет находиться наблюдатель. По регламенту, состязание также будет записываться на видео.

В составе российской сборной 2020 года - Василиса Кислицына (школа № 218, Москва), Евгений Епифанов (школа № 1589, Москва), Илья Чайка (школа № 5, город Сатка, Челябинская область), Виктор Носов (академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева, Санкт-Петербург).

Руководитель сборной - профессор химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Еремин, заместители - старший научный сотрудник МГУ А.С. Белов и профессор химического факультета МГУ А.К. Гладилин.

Работы участников оценит международное жюри.

Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по школьным предметам, присуждаются  премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщили в Минпросвещения. Обладатели медалей также имеют право поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В целом наши команды стабильно демонстрируют высокие результаты. К примеру, за период с 2012 по 2019 год ребята, представлявшие Россию, получили 48 медалей (из них 23 - золотые) по математике, 40 медалей (из них 31 - золотая) по физике, 32 медали (из них 22 - золотые) по информатике... За последние семь лет ни один российский участник не возвращался без медали с олимпиад по математике, химии, физике, биологии, информатике и астрономии.

- Россия всегда будет уделять пристальное внимание поддержке и развитию талантов. Олимпиадное движение здесь - один из самых главных механизмов, - рассказал Министр просвещения Сергей Кравцов. - Несмотря на трудности эпидемиологической ситуации, мы поддержали нынешних финалистов всероссийской олимпиады школьников, поступающих в вузы в этом году. Особую подготовку нам удалось обеспечить и для международных сборных. Ребята готовились на площадках ведущих университетов под руководством более 200 наставников и специалистов, масштаб их работы и отдачу тренерского штаба трудно переоценить. Перед стартом олимпиад хочу пожелать каждому участнику удачи и веры в свои силы. Своими успехами и желанием развиваться вы уже формируете свое будущее.

Международная биологическая олимпиада пройдет в августе, а ряд предметных олимпиад - в сентябре.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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