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Рубрика: Власть

МИД РФ готов помочь Зеленскому с "расшифровкой" Минских соглашений

Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Российское Министерство иностранных дел готово оказать помощь президенту Украины, которому потребовалась расшифровка каждого пункта Минских соглашений. Об этом в эфире программы "Соловьев LIVE" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Ukrainian Interior Ministry/Handout via REUTERS
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Ранее украинский лидер на встрече с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений. Только в этом случае он готов определить, какие из них Украина может реализовать.

"Теперь становится очевидно, почему последние годы, уже при Зеленском, все это буксует. Просто он не понимал, что там написано", - отметила Захарова. И выразила готовность помочь "в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим".

Она отметила, что признание Зеленского вызывает у нее одновременно сочувствие и благодарность за откровенность.

РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему "Минску" постановлению Рады

При этом она напомнила, что исторический документ был переведен на языки всех подписантов, в том числе и украинский. Кроме того, он "прошел через СБ ООН и является признанным на международном уровне" и является "вопросом о жизнях людей".

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