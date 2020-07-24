Милонов предложил вернуть графу "национальность" в паспорт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности. С инициативой он выступил в обращении к главе Минюста Константину Чуйченко.

Указание о национальности должно быть добровольным, отметил парламентарий, которого цитирует РИА Новости.

Милонов также пояснил, почему эту графу ранее исключили. По его словам, "национальный вопрос" долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Так что изъятие "национальности" из паспорта, отметил он, стало символом "демократического прорыва из мрака красной деспотии".

Однако сейчас есть граждане, желающие вернуть соответствующую графу в главный гражданский документ, отметил Милонов. Он считает, что указание национальности может стать свидетельством открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками.

Если возвращать отметку, то менять облик паспорта, по оценке депутата, не потребуется: информацию о национальности можно указывать в графе "Особые отметки".