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24.07.2020 18:07
Рубрика: Культура

Минкультуры озвучило правила работы театров в новом сезоне

Текст: Наталья Лебедева
Российские театры уже начали репетиции и даже объявили о предстоящих премьерах. Но чтобы открыться для зрителей, нужно было дождаться разрешения Министерства культуры РФ и Роспотребнадзора. Наконец, ведомства утвердили новые правила работы театров и концертных организаций, которые позволят проводить "живые" выступления", обеспечивая при этом безопасность и зрителей, и артистов. Первые спектакли офлайн зрители смогут увидеть уже в середине сентября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы завершили совместно с Роспотребнадзором большую работу по подготовке рекомендаций для наших театров и концертных организаций. Постарались отразить в них все нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах и направлены предложения в Роспотребнадзор", - приводит слова министра культуры РФ Ольги Любимовой пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
Роспотребнадзор: Артисты смогут находиться на сцене без масок

В частности, во время репетиций артистам оркестра рекомендуется находиться на сцене на расстоянии не менее 1,5- 2 метров, учитывая особенности игры на отдельных инструментах. Однако непосредственно во время концертов музыканты смогут занять свои традиционные места. Правда, перед духовыми инструментами установят специальные защитные экраны.

В отличие от артистов, которые смогут находиться на сцене без масок, зрителям придется использовать средства индивидуальной защиты. Сохранится ли шахматная рассадка или Роспотребнадзор пойдет на более серьезные уступки театральному сообществу, узнаем в конце августа.

Но уже точно известно, что спектакли и концерты будут идти без антрактов. Буфеты тоже пока останутся закрытыми. Правда, Роспотребнадзор разрешил продавать воду и другие напитки в промышленной упаковке.

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Ольга Любимова отметила, что театры смогут начать сезон уже в середине сентября. Но все будет зависеть как от готовности самих театров, так и от решений местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах.

Ранее заместитель министра культуры Алла Манилова сообщила, что билеты в театральных кассах начнут продаваться с 1 августа.

Культура Театр Драматический театр Правительство Минкультуры

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