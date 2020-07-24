Минкультуры озвучило правила работы театров в новом сезоне

Российские театры уже начали репетиции и даже объявили о предстоящих премьерах. Но чтобы открыться для зрителей, нужно было дождаться разрешения Министерства культуры РФ и Роспотребнадзора. Наконец, ведомства утвердили новые правила работы театров и концертных организаций, которые позволят проводить "живые" выступления", обеспечивая при этом безопасность и зрителей, и артистов. Первые спектакли офлайн зрители смогут увидеть уже в середине сентября.

"Мы завершили совместно с Роспотребнадзором большую работу по подготовке рекомендаций для наших театров и концертных организаций. Постарались отразить в них все нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах и направлены предложения в Роспотребнадзор", - приводит слова министра культуры РФ Ольги Любимовой пресс-служба ведомства.

В частности, во время репетиций артистам оркестра рекомендуется находиться на сцене на расстоянии не менее 1,5- 2 метров, учитывая особенности игры на отдельных инструментах. Однако непосредственно во время концертов музыканты смогут занять свои традиционные места. Правда, перед духовыми инструментами установят специальные защитные экраны.

В отличие от артистов, которые смогут находиться на сцене без масок, зрителям придется использовать средства индивидуальной защиты. Сохранится ли шахматная рассадка или Роспотребнадзор пойдет на более серьезные уступки театральному сообществу, узнаем в конце августа.

Но уже точно известно, что спектакли и концерты будут идти без антрактов. Буфеты тоже пока останутся закрытыми. Правда, Роспотребнадзор разрешил продавать воду и другие напитки в промышленной упаковке.

Ольга Любимова отметила, что театры смогут начать сезон уже в середине сентября. Но все будет зависеть как от готовности самих театров, так и от решений местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах.

Ранее заместитель министра культуры Алла Манилова сообщила, что билеты в театральных кассах начнут продаваться с 1 августа.