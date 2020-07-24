Минск: Миссия наблюдателей от стран СНГ приступила к работе

Миссия наблюдателей от стран Содружества на выборах президента Беларуси, которые намечены на 9 августа, по словам ее руководителя Виктора Гуминского, уже приступила к работе 24 июля.

Представитель миссии после состоявшейся в пятницу встречи с председателем ЦИК Лидией Ермошиной в интервью БЕЛТА уточнил, что первые группы наблюдателей от СНГ из-за эпидемиологической ситуации отправятся в регионы на следующей неделе, и начнут мониторинг с агитационного периода. Они будут, по его словам, в основном сформированы за счет сотрудников Исполкома СНГ в белоруской столице и представителей посольств стран Содружества.

Напомнив, что исполком уже разослал приглашения партнерам по СНГ с просьбой сообщить кандидатуры своих представителей, Гуминский дал понять, что процесс формирования миссии продолжается. "Мы уже начали принимать заявки, в частности, от Государственной Думы России, от Милли Меджлиса и ЦИК Азербайджана", - рассказал он.

По его данным, от МПА Содружества будет как минимум 15 человек, включая депутатов, сотрудников ассамблеи, Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан. Правда, из других государств, добавил он, заявок еще не поступало, но, тем не менее, Гуминский выразил надежду, что "миссия будет сформирована в достаточном составе". Он напомнил, что свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании миссия должна будет озвучить на следующий день после голосования.

Кстати, давая оценку началу избирательной кампании, председатель ЦИК Лидия Ермошина проинформировала наблюдателей, что она в этом году "проходит достаточно бурно", выразив обеспокоенность тем фактом, что предпринимаются действия, "направленные на дезорганизацию работу избирательных комиссий".

В качестве примера руководитель ЦИК сослалась на инициативы "о некоем параллельном подсчете голосов через интернет", назвав это "нарушением конституционного принципа, который определяет, что выборы в стране организуются и проводятся избирательными комиссиями".

Никакие иные органы, подчеркнула Ермошина, не обладают правом "осуществлять контроль за волеизъявлением граждан, сводить результаты вместо избирательных комиссий". Она охарактеризовала подобные действия как юридически ничтожные, которые "не влекут никаких правовых последствий для избирательной кампании".