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24.07.2020 04:15
Рубрика: В мире

Минтранс США: Для возобновления авиасообщения с Россией нет препятствий

Российские авиакомпании могут летать в Соединенные Штаты в любое время. Никаких ограничений нет. Об этом заявили в министерстве транспорта США. В ведомстве отметили, что "не предпринимались действия, направленные на ограничение деятельности российских авиаперевозчиков" в условиях пандемии коронавируса.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Есть, правда, два условия. Первое: за 30 дней до начала полетов перевозчик должен направить уведомление. Второе: полеты должны выполняться в соответствии с соглашением о воздушном сообщении между США и Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности. Эти вопросы обсуждаются с иностранными партнерами, но конкретных решений пока нет.

В мире США Экономика Транспорт Авиатранспорт Россия и США

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