На дне моря хотят построить аналог МКС

Фабьен Кусто, защитник океана и внук легендарного исследователя Жака-Ива Кусто, и дизайнер Ив Бехар предложили построить на дне моря аналог Международной космической станции. Проект получил название "Протеус" (Proteus). По замыслу исследователей, это будет подводная лаборатория, в которой ученые смогут изучать океан.

Кусто предлагает построить лабораторию площадью более 1200 квадратных метров на дне Карибского моря. "Протеус" будет представлять собой двухэтажную круглую структуру, стоящую на специальных подпорках. Здесь будут располагаться лаборатории, личные помещения и бассейн, с помощью которого исследователи смогут получить доступ ко дну океана. Не исключено, что на станции оборудуют теплицу для выращивания фруктов и овощей.

"Исследование океана в тысячу раз более важно, чем покорение космоса для нашего выживания, траектории нашего будущего. Это наша система поддержания жизни. Это причина, по которой мы существуем на этой планете", - заявил Кусто. По его словам, дизайн проекта уже готов, а на установку "Протеуса" понадобится три года, - сообщает CNN.