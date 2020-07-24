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24.07.2020 17:05
Рубрика: Общество

На дне моря хотят построить аналог МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Фабьен Кусто, защитник океана и внук легендарного исследователя Жака-Ива Кусто, и дизайнер Ив Бехар предложили построить на дне моря аналог Международной космической станции. Проект получил название "Протеус" (Proteus). По замыслу исследователей, это будет подводная лаборатория, в которой ученые смогут изучать океан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlin
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Кусто предлагает построить лабораторию площадью более 1200 квадратных метров на дне Карибского моря. "Протеус" будет представлять собой двухэтажную круглую структуру, стоящую на специальных подпорках. Здесь будут располагаться лаборатории, личные помещения и бассейн, с помощью которого исследователи смогут получить доступ ко дну океана. Не исключено, что на станции оборудуют теплицу для выращивания фруктов и овощей.

"Исследование океана в тысячу раз более важно, чем покорение космоса для нашего выживания, траектории нашего будущего. Это наша система поддержания жизни. Это причина, по которой мы существуем на этой планете", - заявил Кусто. По его словам, дизайн проекта уже готов, а на установку "Протеуса" понадобится три года, - сообщает CNN.

Общество Наука

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