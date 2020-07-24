Новости

Названа дата обращения Лукашенко с посланием к белорусскому народу 16:13
Путину доложили, как идет подготовка к Военно-морскому параду 16:03
Лжемедики продали петербургским старикам "чудо-приборы" 16:03
В Череповце из кооператива украли целый гараж 16:02
Под статью УК РФ попадают выходы с детьми на несанкционированные митинги 16:01
Вышел мрачнейший трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 16:00
Археологи датировали загадочный круглый дом в горах Шотландии 15:56
В Госдуме видят риски в налоговом вычете на пенсионные накопления 15:55
В национальном парке Сочи задержали охотника на медведя 15:49
РФС разрешил переименовать краснодарский "Урожай" в "Кубань" 15:47
КДК РФС сможет отменять желтые карточки, ведущие к пропуску игр 15:41
В детском лагере Кузбасса коронавирус выявили у шести человек 15:32
В Айя-Софии прошел первый за последние 86 лет пятничный намаз 15:31
На Дону назвали места с наибольшим риском заражения COVID-19 15:30
На Марсе впервые зафиксировано движение гигантских дюн 15:30
Липецкие археологи сделали 3D-модели древних городищ 15:24
На Кубани на "черных" джиперов составили более тысячи протоколов 15:17
Умер калининградский художник Владимир Щербаков 15:16
Самый маленький кроссовер Hyundai получил "механику" без педали сцепления 15:03
17-летняя футболистка умерла после заболевания коронавирусом 14:57
Росавиация уведомит страны о возобновлении международных полетов 14:56
Путин рекомендовал губернаторам закрепить волонтеров за пожилыми 14:52
Белгородская чиновница попалась на взятках в миллион рублей 14:48
Путин поздравил президента Узбекистана Мирзиёева с днем рождения 14:44
Лукашенко: Многие войны начинаются с уличных протестов 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 15:30
Рубрика: Общество

На Марсе впервые зафиксировано движение гигантских дюн

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA /JPL / University of Arizona Фото: NASA /JPL / University of Arizona
Фото: NASA /JPL / University of Arizona

Международная команда астрономов впервые зафиксировала движение гигантских песчаных дюн на Марсе, которые до сих пор считались навеки застывшими лавоподобными структурами. Об открытии рассказал журнал Science.

Гигантские песчаные дюны на Красной планете регулярно фотографируются с начала 2000-х годов. Снимки делают как марсоходы, так и орбитальные аппараты.

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlin
Марс-бросок: три миссии прибудут к Красной планете в феврале 2021 года

На изображениях эти структуры всегда казались ученым неизменными. Поэтому было принято считать, что дюны образовались в глубоком прошлом, когда на Марсе существовала устойчивая атмосфера. Предполагалось, что мощный ветер передвигал эти дюны, но в какой-то момент они застыли.

Новое исследование опровергло эту гипотезу. Ученые заново проанализировали снимки мегадюн, причем буквально разложили их по пикселям. Они установили, что гигантские дюны в отличие от более мелких песчаных дюн состоят из песчинок двух размеров. Одни из них более тяжелые, поэтому их перемещение в любом случае было бы затруднено.

Однако сравнение снимков показало, что гигантские дюны движутся. Исследователи сфокусировали свое внимание на изучении двух участков вблизи экватора Марса: в кратере Маклафлина и на равнине Нили-Фоссе.

Они искали признаки движения, сравнивая покадровые изображения каждого участка с интервалом в 7,6 и 9,4 года соответственно. Оказалось, что мегадюны в обоих регионах продвигаются примерно на 10 сантиметров в год. Примерно с такой же скоростью передвигаются мегадюны в пустыне Лут в Иране.

"Это удивительно, что мегадюны перемещаются на Марсе, - говорит Джим Зимбельман, планетарный геолог из Музея авиации и космонавтики Смитсоновского института. - Всего несколько десятилетий назад не было никаких доказательств того, что пески на Марсе когда-то были мобильными. Никто из нас не думал, что ветры там были достаточно мощными".

В данном случае члены команды предположили, что именно ветры на Марсе могут ускорять мелкие песчинки. Эти зерна начинают катиться и подпрыгивать, набирая скорость. При столкновении с более крупными песчинками они действуют, как таран, приводя их в движение. Подобный процесс ползучести, спровоцированной ударами, наблюдается и на Земле.

Ранее созданные атмосферные модели Марса предполагают, что на Красной планете редко возникает ветер, способный перемещать песок. Возможно, новое открытие заставит пересмотреть эти модели.

"Потрясающе, что команда смогла обнаружить эти изменения на Марсе, - говорит Ральф Лоренц, ученый-планетолог из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса. - Теперь мы можем измерять процессы на поверхности другой планеты, которые происходят всего в пару раз быстрее, чем растут наши волосы".

Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Помпео
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году