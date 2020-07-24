Набиуллина назвала сроки восстановления экономики

Новости

Пропавшая мурманчанка найдена мертвой в чужой квартире 17:42
В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы 17:29
В шахте рудника в Норильске произошло подтопление 17:16
Суд заочно арестовал бизнесмена Усатого, который вывел из РФ 500 млрд рублей 17:14
СМИ: "Зенит" договорился о переходе защитника "Ливерпуля" 17:11
Минск: Миссия наблюдателей от стран СНГ приступила к работе 17:10
В Москве такси запретят ездить по трем выделенным полосам 17:07
В Новгородской области замгубернатора госпитализирован с коронавирусом 17:06
Возбуждены дела после столкновений в Москве азербайджанцев с армянами 16:57
Amazon опубликовал трейлер американской версии "Утопии" 16:46
Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет онлайн 16:32
ЦБ не продаст всю валюту в рамках сделки по Сбербанку 16:31
Популярного производителя дронов обвинили в слежке за пользователями 16:28
ЦБ склонен не продлевать ограничение комиссий за эквайринг 16:26
Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан 16:24
Затерянный 5000-летний город-государство найден на границе Сирии 16:19
Дзюба рассказал об отношениях с Азмуном 16:14
Названа дата обращения Лукашенко с посланием к белорусскому народу 16:13
Путину доложили, как идет подготовка к Военно-морскому параду 16:03
Лжемедики продали петербургским старикам "чудо-приборы" 16:03
В Череповце из кооператива украли целый гараж 16:02
Под статью УК РФ попадают выходы с детьми на несанкционированные митинги 16:01
Вышел мрачнейший трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 16:00
Археологи датировали загадочный круглый дом в горах Шотландии 15:56
В Госдуме видят риски в налоговом вычете на пенсионные накопления 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 16:45
Рубрика: Экономика

Набиуллина назвала сроки восстановления экономики

Текст: Роман Маркелов
Российская экономика восстановится до уровня, предшествующего началу кризиса, более чем через полтора года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Это связано со значительным снижением экономической активности, падением внутреннего и внешнего спроса. Восстановление, по нашей оценке, займет более полутора лет, что окажет сдерживающее влияние на динамику цен", - сообщила Набиуллина.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
Мишустин рассказал о борьбе с коронавирусом и восстановлении экономики

ЦБ оценил падение российского ВВП по итогам II квартала в 9-10% (год к году). По итогам 2020 года регулятор ожидает снижения российской экономики на 4,5-5,5%. Из представленного в пятницу прогноза Банка России следует, что ЦБ ожидает заметного восстановительного роста экономики в следующем году. На 2021 год Банк России прогнозирует рост ВВП на 3,5-4,5%, на 2022 год - на 2,5-3,5%.

В пятницу Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,25% годовых. ЦБ продолжил смягчать денежно-кредитную политику для восстановления экономической активности на фоне низких темпов инфляции и подавленного из-за пандемии и ограничительных мер спроса. Банк России не исключил нового снижения ставки на ближайших заседаниях.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным