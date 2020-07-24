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24 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 219-ФЗ "О внесении изменения в статью 38 части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 20 июля 2020 г.
Опубликован 24 июля 2020 г.

Документ является поправкой к

Налоговый кодекс РФ. Часть первая

Принят Государственной Думой 8 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 38 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2006, N 31, ст. 3436; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 30, ст. 4575) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, под имуществом в настоящем Кодексе понимаются виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Для целей настоящего Кодекса не признаются имуществом имущественные права, за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин