Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 219-ФЗ "О внесении изменения в статью 38 части первой Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 8 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 2 статьи 38 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2006, N 31, ст. 3436; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 30, ст. 4575) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2. Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, под имуществом в настоящем Кодексе понимаются виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Для целей настоящего Кодекса не признаются имуществом имущественные права, за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений пункта 2 статьи 38 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин