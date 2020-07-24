Названа дата обращения Лукашенко с посланием к белорусскому народу

С ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту страны Александр Лукашенко выступит в понедельник, 3 августа. Информация об этом размещена в пятницу на национальном правовом интернет-портале.

"В соответствии с указом главы государства от 24 июля 2020 года №294 3 августа 2020 года в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного послания президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов. Указ вступил в силу 24 июля", - говорится в официальном сообщении.

Ранее, как уже информировал "СОЮЗ", Лукашенко пояснил, что изначально запланированное на середину апреля традиционное послание было отложено по причине неопределенности ситуации в мире на фоне пандемии коронавируса и того, какое влияние это окажет на Беларусь. "Блок вопросов, на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с каким-то прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу", - отметил президент весной текущего года во время одной из рабочих поездок в регионы страны.