Указ губернатора Нижегородской области от 24 июля 2020 года № 127 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 3.5:

а) в подпункте "в" слова "(за исключением детско-юношеских спортивных команд)" исключить, после слова "обучающихся," дополнить словом "занимающихся,";

б) подпункт "е" дополнить словами ", а также открытые террасы и веранды при нестационарных ресторанах и кафе, расположенные в парках, при условии реализации продуктов питания, напитков в промышленной упаковке. Руководителям организаций, в ведении которых находятся парки, открытые для посещения в соответствии с абзацем вторым пункта 3.2 настоящего Указа, обеспечить контроль за соблюдением на открытых террасах и верандах при нестационарных ресторанах и кафе, расположенных в парках, требований настоящего Указа, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.".

1.2. В подпункте "г" пункта 3.7 слова "тренировочного процесса детско-юношеских спортивных команд и" исключить.

1.3. В абзаце первом пункта 4.11 слово "пребывающими" заменить словом "прибывающим".

1.4. Абзац первый пункта 4.2 дополнить словами ", с 27 июля по 9 августа 2020 г.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







