Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 8 августа

На состоявшемся исполкоме Российского футбольного союза было утверждено начало чемпионата РПЛ-2020/21. Старт сезона намечен на 7 августа. В этот день на домашнем стадионе ЦСКА пройдет матч за Суперкубок России. Матчи первого тура РПЛ намечены на 8-9 августа.

До перерыва на международные матчи в сентябре должны состояться шесть туров. Заключительный тур перед зимним перерывом намечен на 15-17 декабря. В новом году чемпионат должен возобновиться 26 февраля.

Все туры осенней части должны пройти в недельном цикле. Сезон-2020/21 чемпионата России завершится 16 мая, 10 и 14 февраля - резервные дни.