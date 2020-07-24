Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 229-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Принят Государственной Думой 14 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 20 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; 2009, N 52, ст. 6428; 2013, N 26, ст. 3207; 2015, N 13, ст. 1811; 2017, N 31, ст. 4775) следующие изменения:

1) в подпункте "г" пункта 4 слова "выездной таможенной проверки" заменить словами "таможенной проверки", слова "о таможенном деле" заменить словами "о таможенном регулировании";

2) в абзаце третьем пункта 5 слова "выездной таможенной проверки" заменить словами "таможенной проверки", слова "о таможенном деле" заменить словами "о таможенном регулировании".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин