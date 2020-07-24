Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 231-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 11, ст. 1022; 2003, N 27, ст. 2710; 2004, N 33, ст. 3369; 2010, N 50, ст. 6604; 2011, N 49, ст. 7066; 2014, N 11, ст. 1094; 2015, N 24, ст. 3371; N 41, ст. 5638; 2018, N 31, ст. 4855) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:

"от судей каждого арбитражного суда округа, Суда по интеллектуальным правам - по два судьи;";

б) в пункте 3:

абзац первый после слов "арбитражных судов округов," дополнить словами "Суда по интеллектуальным правам,";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Съезд созывается один раз в четыре года Советом судей Российской Федерации. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, возникновении иных ситуаций, исключающих возможность проведения очередного съезда, созыв съезда может быть перенесен по решению Совета судей Российской Федерации на более поздний срок. Внеочередной съезд должен быть созван, если решение об этом принято конференциями судей не менее чем в половине субъектов Российской Федерации.";

2) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"1. Совет судей Российской Федерации формируется Всероссийским съездом судей из числа судей федеральных судов, а также судей судов субъектов Российской Федерации.

В Совете судей Российской Федерации устанавливаются следующие нормы представительства:

от судей Конституционного Суда Российской Федерации - два судьи;

от судей Верховного Суда Российской Федерации - четыре судьи;

от судей кассационных судов общей юрисдикции - семь судей;

от судей кассационного военного суда - один судья;

от судей апелляционных судов общей юрисдикции - два судьи;

от судей апелляционного военного суда - один судья;

от судей арбитражных судов округов - четыре судьи;

от судей Суда по интеллектуальным правам - один судья;

от судей арбитражных апелляционных судов - шесть судей;

от судей верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов - пять судей;

от судей арбитражных судов субъектов Российской Федерации - восемь судей;

от судей окружных (флотских) военных судов - два судьи;

от судей гарнизонных военных судов - три судьи;

от судей районных судов - восемь судей;

от мировых судей - пять судей;

от судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации - три судьи;

от каждого субъекта Российской Федерации - по одному судье, избираемому съездом по представлению соответствующей конференции судей субъекта Российской Федерации.";

3) статью 9 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Пленарные заседания Совета судей Российской Федерации и заседания Президиума Совета судей Российской Федерации проводятся в порядке, определяемом регламентом Совета судей Российской Федерации.";

4) абзац седьмой пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"от судей арбитражных судов округов, Суда по интеллектуальным правам - два судьи;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин