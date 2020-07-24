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24.07.2020 13:01
Рубрика: Русское оружие

Огнеметная система "Тосочка" завершает испытания

Текст: Александр Степанов

На завершающей стадии испытаний сейчас находятся новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" и инженерная система дистанционного минирования ИСДМ "Земледелие".

Фото: Госкомоборонпром Республики Узбекистан / youtube.com
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Как рассказал генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов, машины впервые показали на параде Победы 24 июня 2020 года. Он пояснил, что, в отличие от тяжелых огнеметных систем ТОС-1 (Буратино) и ТОС-1А (Солнцепек), "Тосочка" поставлена на колесные шасси. Кроме того, ей не нужна транспортно-заряжающая машина, так как снаряды в пусковую установку загружаются при помощи крана-манипулятора, который находится непосредственно на машине. Кроме того, ТОС-2 оборудована системами радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Говоря о системе дистанционного минирования "Земледелие", Чемезов отметил, что на этой машине роль оператора сведена к минимуму. Так, подготовка данных полета, программирование боеприпасов, в том числе на их самоликвидацию, в машине осуществляется в автоматизированном режиме.

Также в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания производится залп мин, затем машина автоматически регистрирует заминированный район на электронных картах местности.

Русское оружие Вооружение России Компании Госкорпорации Ростех

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