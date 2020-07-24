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24.07.2020 12:16
Рубрика: Власть

Памфилова: Голосование на выборах в сентябре предлагается провести с 11 по 13 сентября

Текст: Татьяна Замахина
Голосование на выборах в сентябре предложено провести с 11 по 13 сентября, при этом последний из этих дней в случае принятия инициативы станет основным днем голосования. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, анонсируя проект постановления ЦИК о порядке проведения голосования. Документ был вынесен на заседание ЦИК.
Фото: Александр Погожев/ТАСС Фото: Александр Погожев/ТАСС
Фото: Александр Погожев/ТАСС

- Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования - это 13 сентября, а вот в течение двух дней мы предлагаем - 11 и 12 сентября - провести досрочное голосование, - сказала Памфилова.

При этом она подчеркнула, что принятый Госдумой закон, разрешающий проводить выборы различного уровня в течение трех дней, не распространяется на единый день голосования 13 сентября. Однако законодатели, напомнила Памфилова, дали ЦИК полномочия в ситуации пандемии "определять возможности и порядок досрочного голосования". "То есть в данном случае это входит в нашу компетенцию, и мы не преминули этим воспользоваться", - сказала глава ЦИК. По ее словам, это решение - "требование времени". Ведь, несмотря на то, что пандемия "на излете", ситуация в регионах разная. "Успокаиваться рано, и принимать все меры безопасности просто необходимо", - подчеркнула глава комиссии.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Она пояснила, что, согласно проекту постановления, могут применяться четыре дополнительные формы организации голосования раньше срока. Определяя их, в ЦИК исходили из опыта проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Во-первых, раньше основной даты избиратели смогут проголосовать в помещениях для голосования (с 8 до 20 часов по местному времени). Во-вторых, на дому. В-третьих, на придомовых территориях и на территориях общего пользования. И четвертый вид - досрочное голосование групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В проекте постановления ЦИК сказано, что на довыборах в Госдуму будут использоваться только первые два типа голосования по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане и на выборах других уровней. Остальные формы голосования устанавливаются по решению избиркомов, организующих выборы.

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