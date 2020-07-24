Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео

یک منبع در هواپیمایی لبنان به شبکه خبری المیادین: به نظر می‌رسد جنگنده‌ای که برای هواپیمای مسافربری ایران در حریم هوایی سوریه مزاحمت ایجاد کرده آمریکایی بوده است. pic.twitter.com/8joGJawOsk — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) July 23, 2020

Пассажиры самолета иранской авиакомпании Mahan Air разместили в интернете видеозапись действий американского истребителя F-15, который в небе над Сирией опасно сблизился с гражданским самолетом. Видео выложено в Twitter информационного агентства Fars News Agency.

На кадрах, сделанных из иллюминатора, показан американский перехватчик. Затем видны получившие травмы пассажиры, так как гражданский самолет был вынужден резко сменить высоту, чтобы избежать столкновения с F-15.

Напомним, что вечером 23 июля пара американских истребителя F-15 в воздушном пространстве Сирии приблизились к пассажирскому самолету, летевшему по маршруту Тегеран - Бейрут. Из-за маневров пострадали три пассажира. Пентагон объяснил перехват иранского лайнера истребителями F-15 стандартной процедурой.

"Пилот провел визуальный осмотр пассажирского авиалайнера на расстоянии примерно в 1000 метров", - заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.