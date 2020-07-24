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24.07.2020,  
11:10
Текст:  Николай Грищенко

Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео

Пассажиры самолета иранской авиакомпании Mahan Air разместили в интернете видеозапись действий американского истребителя F-15, который в небе над Сирией опасно сблизился с гражданским самолетом. Видео выложено в Twitter информационного агентства Fars News Agency.

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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На кадрах, сделанных из иллюминатора, показан американский перехватчик. Затем видны получившие травмы пассажиры, так как гражданский самолет был вынужден резко сменить высоту, чтобы избежать столкновения с F-15.

Напомним, что вечером 23 июля пара американских истребителя F-15 в воздушном пространстве Сирии приблизились к пассажирскому самолету, летевшему по маршруту Тегеран - Бейрут. Из-за маневров пострадали три пассажира. Пентагон объяснил перехват иранского лайнера истребителями F-15 стандартной процедурой.

"Пилот провел визуальный осмотр пассажирского авиалайнера на расстоянии примерно в 1000 метров", - заявил представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.

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