Пентагон объяснил перехват иранского лайнера истребителями F-15

Истребители F-15 действительно сопровождали иранский самолет в небе над Сирией, но были на безопасном расстоянии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в американской администрации.

А в Пентагоне ТАСС рассказали, что истребитель был один. "Он выполнял обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в Сирии. Пилот провел стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера на расстоянии примерно в 1000 метров. Как только летательный аппарат был идентифицирован, дистанция была увеличена. Сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами", - заявил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан.

Напомним, пилотам направлявшего в Бейрут лайнера компании Mahan Air пришлось резко изменить курс и снизить высоту из-за появления на пути двух истребителей, принадлежащих ВВС США. Во время вынужденных маневров пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа. Им потребовалась медицинская помощь.

Как ранее писала "Российская газета", гражданский самолет успешно приземлился в Бейруте. После высадки пассажиров и дозаправки был выполнен обратный рейс - из столицы Ливана в Тегеран.