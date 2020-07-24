В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер

Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, к которому в небе над Сирией приблизились два истребителя, благополучно приземлился в аэропорту Бейрута (столица Ливана), высадил пассажиров (некоторым из них потребовалась медицинская помощь - прим ред.), дозаправился и вылетел в Тегеран. На обратном пути проблем не было, самолет уже совершил посадку в аэропорту Тегерана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Напомним, несколько человек получили травмы во время инцидента в воздушном пространстве Сирии. В районе Эт-Танф, где находятся американские военные, к пассажирскому лайнеру, летевшему из Тегерана в Бейрут, приблизились два истребителя F-15. Пилот Mahan Air пытался уйти от столкновения с ними.

МИД Ирана сейчас изучает обстоятельства происшествия, пообещав принять "политические и правовые меры".