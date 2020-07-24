Песков заявил о неучастии России в альянсах против других стран

Россия участвует в интеграционных или политических объединениях только ради добрососедства и взаимной выгоды и не создает альянсы против других держав, напомнили в Кремле.

"Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то", - напомнил слова президента РФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Мы не дружим против кого-то, и все, будь то интеграционные объединения или объединения политические, направлены именно на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды", - пояснил он.

"В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участия", - повторил Песков.

Так в Кремле прокомментировали заявления госсекретаря США Майкла Помпео о необходимости альянса для противостояния Китаю и о возможности привлечь в него Россию.

Китай - союзник и партнер России, страна, с которой Москва развивает "отношения особого партнерского характера", заявил представитель Кремля.