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По всему миру не работает Garmin. Что происходит?

Текст:   Антон Благовещенский
24.07.2020,  
12:29
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Сервис Garmin Connect начиная с утра 22 июля испытывает серьезные перебои в работе. В результате пользователи умных часов Garmin лишены возможности синхронизировать данные о тренировках через мобильное приложение, которое требует подключения к серверам.

Владельцы устройств получают сообщения о "работах по техническому обслуживанию".

В настоящее время невозможно делиться результатами тренировок в Strava, создавать новые маршруты для пробежек и велотренировок. Сами часы работают нормально, однако возможность синхронизации и передачи данных отключена.

Сбой также затронул работу колл-центров, в службу поддержки нельзя обратиться ни по телефону, ни по электронной почте или через онлайн-чат. Сайт Garmin, отключившийся 22 июля, в настоящее время работает.

"Авито" и "Юла" опровергли сообщения об утечках данных пользователей

По данным ZDNet, причиной неработоспособности сервисов могла стать хакерская атака, совершенная с целью выкупа. Службы Garmin были отключены компанией, чтобы противостоять атаке, сообщает издания со ссылкой на неназванных сотрудников компании.

Под удар также попали пилоты, которые не смогли загрузить авиационные базы данных для навигационных полетных систем.

В Garmin не подтвердили информацию о хакерской атаке.

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