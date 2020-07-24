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24.07.2020 16:01
Рубрика: Власть

Под статью УК РФ попадают выходы с детьми на несанкционированные митинги

Текст: Александр Степанов

Под статью Уголовного кодекса РФ попадают действия родителей, которые выходят на несанкционированные митинги с детьми или по другому вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность, представляющую для них опасность.

Фото: iStock
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Как сообщил ТАСС руководитель Главного следственного управления (ГСУ) СК России по Москве Андрей Стрижов, статья 151.2 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющее опасность для его жизни" была включена в Уголовный кодекс три года назад. Он отметил, что сейчас практика уголовных дел по этой статье не велика. По словам Стрижова, недавно был случай привлечения к уголовной ответственности женщины, которая была лишена водительских прав. Она посадила на колени малолетнего сына и дала ему возможность управлять рулем автомобиля. За это ей был назначен штраф в 50 тысяч рублей.

"Я думаю, мы не будем ограничиваться случаями, связанными только с угрозой нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними, в применении этой статьи", - сказал он. В качестве примера он привел ситуацию с несанкционированными митингами, когда родители приводят на них своих малолетних детей. Такие примеры были в 2019 году. "Когда есть угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, и это совершают родственники или опекуны, то есть люди, обязанные нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка, я думаю, мы и здесь будем эту практику продолжать".

Власть Работа власти Госуправление Закон о митингах

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