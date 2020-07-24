Попытки вовлечь Европу в "антикитайский клуб" лишены смысла

На самом деле и Великобритания, которая всегда была верным союзником США, и остальные европейские страны в течение последних лет поняли, как поступает американская администрация со своими союзниками. Недавно Майк Помпео вновь угрожал санкциями участникам проекта российско-европейского газопровода "Северный поток-2", а также призвал ЕС "незамедлительно выйти из этого проекта, иначе его участники будут нести ответственность за все возможные последствия". Грубый шантаж и заносчивый подход США, естественно, вызывает негативную ответную реакцию в европейских странах.

Действительно, в последние годы между США и странами ЕС наметился ряд существенных разногласий в таких вопросах, как расходы на оборону, иранская ядерная проблема, торгово-экономическая повестка и проблема участия в международных организациях, и эти противоречия начинают обостряться.

Визиты Помпео проходят в год 45-летия установления дипотношений между КНР и ЕС и нацелены на подрыв партнерских отношений между сторонами. Как в прошлом, так и сейчас Китай и ЕС были связаны огромной сферой общих торгово-экономических интересов, стороны отстаивают мультилатерализм, обладают единой позицией в области глобального управления. Взаимодействие и взаимная выгода всегда были главным лейтмотивом китайско-европейских связей.

Кроме того, двусторонние отношения Китая и ЕС постоянно развиваются. С 1 июля очередным председателем Евросовета стала Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что для ЕС сотрудничество с Китаем отвечает "ключевым стратегическим интересам". 20 июля ЕС принял решение подписать соглашение о географических наименованиях, ставшее первым крупным двусторонним торговым соглашением, гарантировавшим статус 100 географических наименований сторон. Сам факт принятия соглашения говорит о том, что большинство европейских стран трезво подходят в вопросе формирования политики в отношении Китая, руководствуясь своим собственным видением, страны Европы не хотят танцевать под чужую дудку, слепо следуя за США и формируя заведомо невыгодные для Европы коалиции и союзы.