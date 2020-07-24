Президент Беларуси посетил бригаду спецназначения

Новую форму бойцов спецназначения, образцы вооружения, включая модернизированные снайперские винтовки, представили Александру Лукашенко во время посещения 5-ой отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке, передает 24 июля пресс-служба президента РБ.

Верховный главнокомандующий в первую очередь поинтересовался у военнослужащих, насколько удобная новая экипировка. Нареканий, сообщают новостные порталы, солдаты и офицеры не высказали, отметив, что она пошита из дышащей ткани, хорошо носится, кроме того, есть образцы на любую погоду.

Осмотрел президент и стрелковое вооружение, которое используют отряды специального назначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку. А командующий силами специальных операций Вадим Денисенко доложил главе государства об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады.

Кстати, уточняет БЕЛТА, 5-я бригада спецназначения была сформирована еще в январе 1963 года для выполнения разведывательных и специальных задач как в глубоком тылу противника, так и на своей территории. Она состоит из пяти отрядов спецназначения, в том числе двух офицерских, и подразделений обеспечения.

Во время очередной рабочей поездки Лукашенко планирует посетить и открывшийся в Марьиной Горке бассейн "Аквамарин", ознакомиться с перспективами строительства в области объектов социальной инфраструктуры.