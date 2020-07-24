Продажи защитных масок в России упали в 2,5 раза

Россияне стали покупать значительно меньше медицинских масок. Продажи средств защиты сократились в два с половиной раза. И это данные только за одну неделю - анализировалась ситуация на фармацевтическом рынке в период с 6 по 12 июля.

Например, за период с 11 по 17 мая было реализовано 9,2 миллиона упаковок. А если сравнивать с показателями прошлого года, то цифры отличаются еще больше - тогда продажи масок были на уровне 278 тысяч упаковок в неделю.

Наиболее очевидная причина такого положения дел - люди перестали пользоваться индивидуальными средствами защиты. Так, в Москве доля тех, кто еще носит маски, упала до 5 процентов, пишет газета "Известия".