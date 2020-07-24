Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 225-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Внести в статью 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 41) изменение, дополнив ее частью 7 следующего содержания:

"7. На дочерние акционерные общества головных организаций интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, сто процентов акций которых находится в собственности Российской Федерации, и их дочерние акционерные общества не распространяются правила, установленные абзацем вторым пункта 6 статьи 98 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".".

Президент Российской Федерации В. Путин