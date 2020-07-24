ПСБ развивает сотрудничество с Чувашской Республикой

Руководители бизнес-блоков ПСБ Олег Минаев и Сергей Платонов посетили с рабочим визитом Чувашскую Республику. В ходе совещания с врио главы республики Олегом Николаевым они обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества ПСБ с крупнейшими промышленными предприятиями Чувашии в рамках поддержки развития экономики региона. Участие в совещании также принял председатель совета банковской ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков.

В ходе визита Олег Минаев и Сергей Платонов посетили крупнейшие градообразующие предприятия региона и совместно с и.о. министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергеем Лекаревым, генеральным директором ООО "МИГ "КТЗ" Андреем Водопьяновым и генеральным директором ООО "ПК "Промтрактор" Александром Титовым обсудили сферы взаимодействия банка и концерна, возможности финансирования его проектов. Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"