Путин поручил подготовить предложения о премии "Мы вместе"

Президент РФ поручил к сентябрю подготовить предложения о международной премии "Мы вместе", которая будет присуждаться зарубежным гражданам и организациям за вклад в решение гуманитарных проблем.

Поручение относится к Росмолодежи, МИДу, Минфину и Ассоциации волонтерских центров.

Премия будет носить название "We are together" ("Мы вместе") и присуждаться иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества.

Глава государства указал выделить из госказны необходимые средства.