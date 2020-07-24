Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем конкретно шла речь в телефонном разговоре президентов России и США, в той части, которая касалась коронавируса.

"В Москве действительно все очень неплохо, именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент Российской Федерации в ходе вчерашнего телефонного разговора", - пояснил Песков.

"И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус - огромный вызов для всех стран, включая и наши", - продолжил представитель Кремля.

"Но при этом Путин информировал своего коллегу о тех мерах, которые принимаются у нас в стране для борьбы с коронавирусом - достаточно эффективных мерах, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в Российской Федерации", - заключил Песков.