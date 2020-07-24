Путин разрешил МЧС привлекать волонтеров

Президент поручил МЧС и главам регионов привлекать волонтеров акции "#МыВместе", имеющих соответствующую подготовку, к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах ЧС.

Кроме того, Владимир Путин указал рассмотреть вопрос о проведении территориальными органами МЧС практических занятий для таких добровольцев. Доклад следует подготовить до ноября.

Напомним, что на встрече с президентом волонтеры просили сохранить те инструменты и механизмы, которые были в рамках акции "Мы вместе", на постоянной основе.