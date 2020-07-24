Путин рекомендовал губернаторам закрепить волонтеров за пожилыми

Президент рекомендовал главам регионов поддержать штабы акции взаимопомощи "#МыВместе" - чтобы расширить их работу после отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

Также глава государства указал рассмотреть вопрос о закреплении волонтеров акции "#МыВместе" за гражданами пожилого возраста, нуждающимися в помощи, для оказания соцподдержки.

Совместно с главами муниципальных образований главы регионов рассмотрят вопрос о присвоении улицам, медицинским и образовательным организациям имен медиков, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с распространением коронавируса и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга. Доклад нужно представить до ноября.