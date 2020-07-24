Путину доложили, как идет подготовка к Военно-морскому параду

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ президент начал с просьбы министру обороны доложить, как идет подготовка к Военно-морскому параду.

"Вся страна ждет этого яркого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь нашего Военно-морского флота, но и возможности наших корабелов, что чрезвычайно важно для развития промышленности", - подчеркнул Владимир Путин.

Премьер-министра Михаила Мишустина президент расспросил о том, как идут переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков. "Имею в виду, конечно, все проблемы, связанные с коронавирусной инфекцией и те требования, которые намерено предъявлять к сегодняшним поездкам за границу правительство РФ", - пояснил он.

И, наконец, третий вопрос, который обозначил Путин: отношения России с некоторыми странами СНГ. А также, "что немаловажно, для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно-азербайджанской границе", сказал он. Дальше совещание продолжалось в закрытом режиме.